"حاسس بإحباط".. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع بتروجيت

علق الدنماركي ياس توروب المدير الفني الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تعادل فريقه أمام بتروجيت بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال توروب في تصريحات عقب نهاية اللقاء:"أشعر بالإحباط بسبب خسارة نقطتين كانتا في المتناول، لم يكن الفريق في حالة تركيز خلال الالتحامات والكرات الثابتة".

وأضاف مدرب الأحمر:"صنعنا العديد من الفرص في آخر ستين دقيقة، وللأسف لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل".

وتابع:"الكرة زي ما بيقولوا "أجوان"، وعشان تسجل لازم تصنع فرص، وده اللي عملناه، طاهر لعب الجزء الأول كمهاجم، وبعد كده نزلنا جراديشار وعملنا فرص كويسة، لكن للأسف لم يحالفنا الحظ في التسجيل".

وواصل توروب:"راضاً عن الأداء، وهناك تحسن من مباراة للثانية، تلقينا هدفاً من كرة ثابتة، لكن النتيجة محبطة لأننا كنا نستحق الفوز".

وأتم حديثه قائلاً:"اعتمدنا على الكرات الطويلة في أول المباراة، ولم يتم تنفيذ التعليمات خلال أول 30 دقيقة، تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين عن ضرورة بدء الهجمة من الخلف دون الاعتماد على الكرات الطويلة، وده اللي حصل في الشوط الثاني".