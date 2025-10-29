مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

1 1
20:00

الأهلي

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

0 0
22:45

فيورنتينا

الدوري الفرنسي

لوريان

1 1
21:00

باريس سان جيرمان

الدوري الفرنسي

نانت

0 1
23:05

موناكو

جميع المباريات

إعلان

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي مع بتروجت؟ (كوميك)

كتب : مصطفى الجريتلي

10:14 م 29/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كوميك مباراة الأهلي وبتروجيت
  • عرض 6 صورة
    كوميك مباراة الأهلي وبتروجيت
  • عرض 6 صورة
    كوميك مباراة الأهلي وبتروجيت
  • عرض 6 صورة
    كوميك مباراة الأهلي وبتروجيت
  • عرض 6 صورة
    كوميك مباراة الأهلي وبتروجيت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي مع بتروجت ؟ (كوميك)

تعثر فريق الأهلي لأول مرة مع مدربه الدنماركي ياس توروب بالتعادل بهدف لمثله مع نظيره بتروجت خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الهدف الذي سجله حامد حمدان لبتروجت بمرمى الأهلي وربط انتقاله لصفوف الزمالك بالانتقالات الشتوية المقبلة.

ووجه كذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادًا لبعض اللاعبين بسبب مستوياتهم.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي مع بتروجت بمطالعة الألبوم أعلاه:

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كوميك مباراة الأهلي وبتروجيت مباراة الأهلي وبتروجيت الأهلي وبتروجيت الأهلي بتروجيت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

تأكيدا لمصراوي.. الداخلية تنفي غلق طرق أو محاور بمحيط المتحف الكبير
هل يستطيع الأهلي التعاقد مع محمد صلاح ؟ .. سيد عبد الحفيظ يرد
معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
- الأونروا ترد عبر مصراوي على اتهام وزير الخارجية الأمريكي بالانتماء لحماس