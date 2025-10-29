"‏لا بيهاجم ولا بيدافع".. إبراهيم سعيد ينتقد رباعي الأهلي أمام بتروجيت

تعثر فريق الأهلي لأول مرة مع مدربه الدنماركي ياس توروب بالتعادل بهدف لمثله مع نظيره بتروجت خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الهدف الذي سجله حامد حمدان لبتروجت بمرمى الأهلي وربط انتقاله لصفوف الزمالك بالانتقالات الشتوية المقبلة.

ووجه كذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادًا لبعض اللاعبين بسبب مستوياتهم.

