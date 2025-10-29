طبيب الأهلي يكشف مستجدات الحالة الصحية لإمام عاشور

كشف أحمد جاب الله، طيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مستجدات الحالة الطبية لإمام عاشور.

وقال أحمد جاب الله، عبر الموقع الرسمي للأهلي: "التحاليل التي خضع لها إمام عاشور، لاعب الفريق أثبتت استقرار حالته الصحية".

وأشار إلى أن اللاعب بدأ التدرج الطبيعي للمجهود البدني بوحدات تدريب بسيطة، مع المتابعة المستمرة لحالته، والقيام بفحوصات دورية؛ للاطمئنان على ثبات معدلاته الطبيعية، ومن ثم الدخول في التدريبات التأهيلية القوية وفقا للبرنامج المحدد له.