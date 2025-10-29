مباريات الأمس
الدوري المصري

بتروجت

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
22:45

فيورنتينا

الدوري الفرنسي

لوريان

- -
21:00

باريس سان جيرمان

الدوري الفرنسي

نانت

- -
23:05

موناكو

جميع المباريات

طبيب الأهلي يكشف مستجدات الحالة الصحية لإمام عاشور

كتب : هند عواد

12:24 م 29/10/2025
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
    إمام عاشور بنيولوك في مران الأهلي
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي (2)
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
    إمام عاشور من مباراة الأهلي والهلال
    إمام عاشور من مباراة الأهلي والهلال
    إمام عاشور يحتفل بكأس دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي (4)
    كهربا مع إمام عاشور في مران الأهلي (2)

كشف أحمد جاب الله، طيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مستجدات الحالة الطبية لإمام عاشور.

وقال أحمد جاب الله، عبر الموقع الرسمي للأهلي: "التحاليل التي خضع لها إمام عاشور، لاعب الفريق أثبتت استقرار حالته الصحية".

وأشار إلى أن اللاعب بدأ التدرج الطبيعي للمجهود البدني بوحدات تدريب بسيطة، مع المتابعة المستمرة لحالته، والقيام بفحوصات دورية؛ للاطمئنان على ثبات معدلاته الطبيعية، ومن ثم الدخول في التدريبات التأهيلية القوية وفقا للبرنامج المحدد له.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي إمام عاشور الأهلي عودة إمام عاشور

