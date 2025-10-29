بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق عن كأس السوبر المصري

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، تفاصيل الإصابة التي يعاني منها الجناح مصطفى فتحي، بعد خضوعه للأشعة والفحوصات الطبية الشاملة.

وخرج مصطفى فتحي مصابا بعد دقائق من بداية مباراة بيراميدز أمام التأمين الأثيوبي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية.

وأوضح المنيري أن اللاعب خضع لأشعة وفحوصات أثبتت معاناته من تمزق في العضلة الخلفية، وسيغيب على إثرها قرابة 4 أسابيع حتى يعود مجددا.

وسيخضع خلالها لبرنامج تأهيلي مع الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة مجددا في أقرب وقت ممكن.

ومن المقرر أن يشارك فريق بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري التي تقام خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2025.

