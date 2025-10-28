بالأسباب.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بتروجيت

شهدت قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري المصري الممتاز، غياب 8 لاعبين لأسباب مختلفة بين الإصابة والإيقاف والاستبعاد الفني.

ويلاقي الأهلي نظيره بتروجيت في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الـ12 من الدوري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن سيراميكا كليوباترا الوصيف.

غيابات الأهلي أمام بتروجيت

أشرف داري - إصابة في كاحل القدم

أحمد رضا - إصابة في غضروف الركبة

محمد شريف - إصابة بشد في العضلة الضامة

مروان عطية - إيقاف لتراكم البطاقات الصفراء

حسين الشحات - إصابة بمزق في وتر العضلة الخلفية

أحمد عابدين - استبعاد فني

أحمد نبيل كوكا - إيقاف بسبب طرد

إمام عاشور.. إصابة بفيروس "A"

