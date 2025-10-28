مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

أتالانتا

- -
22:45

ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
20:30

نابولي

كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر

- -
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

"مشهد غير لائق".. فرج عامر يعلن فتح تحقيق بعد مشادة ثنائي سموحة

كتب : محمد خيري

02:28 م 28/10/2025

المهندس محمد فرج عامر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن فتح تحقيق في واقعة الخلاف الذي نشب بين حسام أشرف وبابا بادجي ثنائي الفريق أثناء مباراة الجونة في دوري نايل.

وتحصل نادي سموحة على ركلة جزاء أمام الجونة في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة وكان الفريق متأخر بهدف، ولكن حدث "شجار" بين الثنائي حسام أشرف وبابا بادجي على مصوب الركلة ليتدخل لاعبي الموج الأزرق وينهون الخلاف.

وتصدى حسام أشرف لركلة الجزاء وأهدرها ليتلقى سموحة الهزيمة بهدف نظيف أمام الجونة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري نايل.

وقال فرج عامر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور: "بالتأكيد المشهد بين الثنائي غير لائق، وسيتم فتح تحقيق في الواقعة ومن ثم اتخاذ القرار النهائي".


اقرأ أيضا:
مدرب ويجان السابق يروي موقفًا طريفا مع عمرو زكي: "كان مجنونًا كالحصان"

"لم يتواصلوا معنا".. إيهاب الكومي يكشف تفاصيل أزمة سفر دونجا مع الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المهندس فرج عامر تحقيق مشادة ثنائي سموحة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

منع سير التوك توك نهائيًا في شوارع القاهرة الرئيسية
7 إجراءات يجب اتخاذها حال خصم رصيد "متكرر" من كارت عداد الكهرباء
"فيتش" تتوقع خفض المركزي الفائدة 1% بآخر اجتماعين بـ2025.. و10.25% في 2026
فيديوهات وصور.. مشاهد مرعبة ومجازر الدعم السريع في الفاشر
بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لمستخدمي Gmail