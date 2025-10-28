مباريات الأمس
كأس خادم الحرمين الشريفين

الأخدود

- -
18:10

الهلال

الدوري الإيطالي

أتالانتا

- -
22:45

ميلان

كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر

- -
21:00

الاتحاد

قصص متفوتكش .. استقالة حسين لبيب .. أزمة دونجا .. وغضب حلمي طولان

كتب : مصراوي

01:53 م 28/10/2025
شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها الخطوة المقبلة منها ما تردد عن استقالة مجلس حسين لبيب وغضب المدير الفني للمنتخب الوطني حلمي طولان.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

حازم إمام يكشف دور فيريرا في رحيله.. واكتشاف عمرو زكي جديد في الزمالك

كشف حازم إمام، نائب المدير الفني لقطاع الناشئين بالزمالك والمدرب العام السابق بالزمالك، لأول مرة، عن أسباب رحيله عن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، وذلك بعد امتنع عن الحديث عن هذا الأمر خلال الفترة الماضية، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"التزمنا بتوجيهات الدولة".. أول رد من النادي الأهلي على احتجاج العمال والموظفين

أكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي أن إدارة النادي طبقت الحد الأدنى للأجور على النحو الأمثل، التزامًا بتوجيهات الدولة، موضحًا أن جميع العاملين يحصلون على حقوقهم كاملة دون أي تمييز، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"لم يتواصلوا معنا".. إيهاب الكومي يكشف تفاصيل أزمة سفر دونجا مع الزمالك

كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إيهاب الكومي، كواليس قرار إيقاف لاعب الزمالك نبيل عماد "دونجا" من المشاركة في السوبر المصري، للاطلاع على التفاصيل .. اضغط هنا

أبرز تصريحات محمود الخطيب عن انتخابات الأهلي.. ودور سيد عبدالحفيظ وياسين منصور

تحدث محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي بقناة النهار، مساء أمس الإثنين عن العديد من التحديات التي تواجه القلعة الحمراء، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

هل تقدم حسين لبيب باستقالته لوزير الرياضة؟.. مصدر يوضح

كشف مصدر مطلع حقيقة استقالة حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، ومجلس إدارة النادي من منصبهم خلال الساعات الماضية، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"لاستفزاز الزمالك؟".. عضو مجلس إدارة الأهلي يكشف كواليس ضم زيزو

أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن التعاقد مع أحمد مصطفى زيزو، جاء بناء على احتياجات الفريق ورؤية فنية وليس لاستفزاز الزمالك كما يعتقد البعض، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

مدرب ويجان السابق يروي موقفًا طريفا مع عمرو زكي: "كان مجنونًا كالحصان"

روي ستيف بروس، مدرب نادي ويجان السابق، واحدة من أغرب المواقف التي عاشها في مسيرته التدريبية مع المهاجم المصري عمرو زكي، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

منتخب مصر للناشئين يفوز بسباعية وديًا أمام نظيره القطري

فاز منتخب مصر للناشئين بسباعية مقابل هدف على مستضيفه القطري خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الإثنين، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دونجا حسين لبيب حلمي طولان الزمالك الأهلي منتخب مصر الثاني استقالة حسين لبيب

