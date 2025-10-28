"بلغ مدير الكرة".. شبانة يكشف طلب مفاجئ من توروب بشأن أحمد عبدالقادر

أكد الإعلامي محمد شبانة, أن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلب تجديد عقد أحمد عبدالقادر لاعب الفريق.

وينتهي عقد عبدالقادر مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل، والرحيل مجانا بنهاية الموسم.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" ييس توروب فاجئ وليد صلاح الدين، مدير الكرة، وطلب بقاء أحمد عبدالقادر، وتجديد عقده".

وتابع: "كما طلب المدرب سفر محمد شريف مع الفريق إلى الإمارات لخوض السوبر المصري، واللاعب بدأ الجري حول الملعب".