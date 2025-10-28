مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

أتالانتا

- -
22:45

ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
20:30

نابولي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الأخدود

- -
18:10

الهلال

جميع المباريات

إعلان

"بلغ مدير الكرة".. شبانة يكشف طلب مفاجئ من توروب بشأن أحمد عبدالقادر

كتب : محمد خيري

10:29 ص 28/10/2025

أحمد عبدالقادر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي محمد شبانة, أن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلب تجديد عقد أحمد عبدالقادر لاعب الفريق.

وينتهي عقد عبدالقادر مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل، والرحيل مجانا بنهاية الموسم.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" ييس توروب فاجئ وليد صلاح الدين، مدير الكرة، وطلب بقاء أحمد عبدالقادر، وتجديد عقده".

وتابع: "كما طلب المدرب سفر محمد شريف مع الفريق إلى الإمارات لخوض السوبر المصري، واللاعب بدأ الجري حول الملعب".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ييس توروب أحمد عبدالقادر الأهلي محمد شبانة النادي الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الثلاثاء
وسط الأنقاض مرتديًا عباءة سوداء.. إسرائيل تنشر فيديو جديد لـ يحيى السنوار
بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور.. تحذير عاجل لمستخدمي Gmail