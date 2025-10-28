مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس خادم الحرمين الشريفين

الأخدود

- -
18:10

الهلال

الدوري الإيطالي

أتالانتا

- -
22:45

ميلان

كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر

- -
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

منتخب مصر للناشئين يفوز بسباعية وديًا أمام نظيره القطري

كتب : مصراوي

12:45 ص 28/10/2025

منتخب مصر للشباب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فاز منتخب مصر للناشئين بسباعية مقابل هدف على مستضيفه القطري خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الإثنين.

ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر تحت 17 عاماً ببطولة كأس العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 27 من شهر نوفمبر المقبل.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم للناشئين

ويقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جواره هايتي وفنزويلا وإنجلترا.

وستكون بداية منتخب مصر مع تاهيتي يوم 4 نوفمبر المقبل قبل أن يلتقي منتخب فنزويلا يوم 7 ومنتخب إنجلترا يوم 10 من الشهر ذاته.

اقرأ أيضًا:

كهربا يهدر انفراد بالمرمى في تعادل القادسية والسالمية في الدوري الكويتي (فيديو وصور)

"لديه قدرات رئيس النادي".. محمود الخطيب يكشف عن كواليس اجتماعاته مع ياسين منصور

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للناشئين كأس العالم للناشئين قطر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

آثار الحكيم توجه رسالة مؤثرة إلى محمد سلام والرئيس السيسي عبر "مصراوي" بعد احتفالية "وطن السلام"
هزة أرضية بقوة 5.8 ريختر شمال مطروح.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية
- "رجلها كانت مكسورة وسيناريو الابتزاز".. مفاجآت جديدة في جريمة فيصل المرعبة