منتخب مصر للناشئين يفوز بسباعية وديًا أمام نظيره القطري

فاز منتخب مصر للناشئين بسباعية مقابل هدف على مستضيفه القطري خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الإثنين.

ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر تحت 17 عاماً ببطولة كأس العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 27 من شهر نوفمبر المقبل.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم للناشئين

ويقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جواره هايتي وفنزويلا وإنجلترا.

وستكون بداية منتخب مصر مع تاهيتي يوم 4 نوفمبر المقبل قبل أن يلتقي منتخب فنزويلا يوم 7 ومنتخب إنجلترا يوم 10 من الشهر ذاته.

