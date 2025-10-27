الأهلي يعلن انتظام لاعبه في التدريبات بعد شفائه

شهدت التدريبات الجماعية لفريق الأهلي اليوم الإثنين انتظام حارس المرمى محمد الشناوي تحضيرًا لمباراة بتروجت.

وكان الشناوي قد غاب عن مباراة الأهلي وأيجل نوار بدوري أبطال أفريقيا بسبب الإجهاد ومعاناته من نزلة برد.

واستأنف فريق الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة بتروجت بعد الراحة التي حصل عليها لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على إيجل نوار البوروندي، في اللقاء ‏الذي جمع الفريقين مساء السبت، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.‏

وخلال المران أدى اللاعبون مجموعة من التدريبات البدنية في الجيم، قبل استكمال فقرات التدريب في الملعب.

موعد مباراة الأهلي و بتروجت

الأهلي يحل ضيفًا على نظيره بتروجت عند الثامنة من مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري.

