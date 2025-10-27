مباريات الأمس
محمد ربيعة يتقدم عزاء والده بمسقط رأسه في كفر الشيخ - صور

كتب : مصراوي

07:33 م 27/10/2025
كفر الشيخ - إسلام عمار:

تقدم لاعب نادي زد محمد ربيعة، اليوم الإثنين، عزاء والده بالسرادق المقام بمسقط رأسه قرية الزهراء التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ.

وكان أهالي قرية الزهراء، والقرى المجاورة لها شيعوا جنازة والد ربيعة بعدما وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وأعلن محمد ربيعة، نجم نادي زد، اليوم الإثنين، وفاة والده الحاج أحمد عبدالعزيز بعد صراع مع المرض فيما نعى ربيعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفاة والده في تدوينة.

وقال فيها:"إنا لله وإنا إليه راجعون" اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيراً منها ‏لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبروا ولتحتسبوا توفي ابويا الحاج أحمد عبد العزيز".

