الاتحاد الأفريقي يعاقب الزمالك لانسحابه من بطولة اليد

أفاد مصدر مسؤول بنادي الزمالك بتلقيهم خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد يُخطِره فيه بالحرمان من المشاركة في البطولة الأفريقية للأندية لمدة موسم بجانب السوبر الأفريقى والكؤوس الأفريقية، وغرامة قدرها 25 ألف يورو، عقوبة الانسحاب من النسخة التى اختتمت مؤخرا فى المغرب عقب إجراء القرعة.

أوضح المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مسئولوه يجهزون تظلماً على عقوبات الاتحاد الأفريقى لكرة اليد للعرض على المكتب التنفيذى، فى ظل تلقى خطاب يفيد بالعقوبات الخاصة بالانسحاب من النسخة الأخيرة لبطولة أفريقيا، وسيشرح نادى الزمالك فى التظلم موقفه المالى الذى تسبب في الانسحاب من البطولة.

وكان الزمالك قد اعتذر عن المشاركة في البطولة بناءً على مستوى اللاعبين فى بطولة العالم للأندية الأخيرة غير المطمئن، بخلاف عدم توافر سيولة مالية كافية للمشاركة.

