رسميا.. الزمالك يعلن انضمام مدرب جديد في فريق الكرة

أول تحرك رسمي من الزمالك بعد قرار إيقاف دونجا في السوبر

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، انضمام أحمد عبد الرؤوف كمدرب بالجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وتواجد أحمد عبد الرؤوف في مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية لبدء مهام عمله، استعدادًا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على نظيره ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأهل الأبيض إلى دور المجموعات بعدما سبق وفاز الزمالك في لقاء الذهاب بسداسية دون رد.