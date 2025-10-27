مباريات الأمس
مصدر في الزمالك يعترف: تلقينا قرار إيقاف دونجا في الوقت القانوني

كتب : محمد خيري

04:17 م 27/10/2025
اعترف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، بتلقي عقوبة إيقاف نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق، 4 مباريات في بطولة كأس السوبر، في الوقت القانوني.

وشهدت الساعات الماضية، لغطًا كبيرًا حول موقف دونجا في المشاركة مع الزمالك في السوبر المصري، بعد الأحداث التي شهدتها البطولة في الموسم الماضي.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن معاقبة دونجا بالإيقاف 4 مباريات في بطولة السوبر المصري.

وقال مصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، إن اتحاد الكرة أرسل خطابا رسميا إلى نادي الزمالك بالفعل عن طريق الميل الخاص بالمدير الإداري السابق يوضح فيه إيقاف نبيل دونجا ومصطفى شلبي وعبدالواحد السيد 4 مباريات لبطولة السوبر على خلفية أحداث الشغب في البطولة الماضية.

وأوضح المصدر، أن الخطاب وصل نادي الزمالك في التوقيت القانوني، وبعد أحداث البطولة مباشرة.

وتابع المصدر، أن مسؤولي الزمالك تواصلوا بالفعل مع أحمد إبراهيم المدير الإداري السابق، وأكد لهم أن خطاب إيقاف الثلاثي، وصل بالفعل إلى النادي من اتحاد الكرة في الموعد القانوني الموسم الماضي وتم إرساله للجهات المعنية بالنادي.

دونجا الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك إيقاف الزمالك إيقاف دونجا

