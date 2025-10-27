خالد الغندور يعلق على قرار إيقاف دونجا: "علشان اللائحة بتقول كده"

أثار الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقه على قرار إيقاف نبيل عماد "دونجا"، لاعب الفريق، عن المشاركة في مباراة السوبر المصري المقبلة.

وانتقد الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، ما وصفه بازدواجية في التعامل بين لاعبي الزمالك والأهلي، قائلاً: "دونجا مش هيلعب السوبر عشان خرج عن النص، كهربا هيلعب السوبر رغم إيقافه من لجنة الانضباط، عشان الأهلي راح المحاكم المدنية".

وأضاف الغندور: "الأهلي اشتكى الشيبي عشان راح للمحاكم المدنية في موضوع الشحات، والشحات اتوقف ماتشين عشان اللائحة بتاعة عامر حسين بتقول كده".

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري حسم الجدل حول أزمة دونجا، بعدما أصدر بيانًا رسميًا اليوم الإثنين أكد فيه توقيع عقوبة الإيقاف 4 مباريات على اللاعب، وعدم أحقيته في المشاركة ببطولة السوبر المصري المقبلة.