علق خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، على أزمة موقف مشاركة نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، في بطولة السوبر المصري مع فريقه.

وكتب "الغندور" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لو دونجا موقوف القرار هيكون طالع من لجنة المسابقات و منشور على موقع الاتحاد بعقوبات السوبر الماضي سهلة هي مش سوشيال ميديا".

وأكمل: "ومين قال ومين أعلن، القصة محضر واجتماع ولجنة مسئولة وتصدر القرارات وتعلن عنها علي الموقع الرسمي للرابطة أو للاتحاد و بلاش رغي".

وكان إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، فجر مفاجأة حول موقف نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، من المشاركة مع فريقه في بطولة السوبر المصري المقبلة.

ونشر إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خطاب إيقاف ثلاثي الزمالك عبدالواحد السيد ومصطفى شلبي و "دونجا"، من جانب اتحاد الكرة.

وكانت الأزمة قد بدأت في أكتوبر من العام الماضي، وذلك خلال مواجهة الزمالك وبيراميدز، بعدما اندلعت أحداث شغب خلال نهاية اللقاء، بين الثلاثي: نبيل عماد دونجا، مصطفى شلبي وعبد الواحد السيد، مع بعض منظمي اللقاء من الأمن.