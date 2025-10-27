"ندمت على ترك الزمالك".. نجم الأهلي السابق يكشف سبب ابتعاده عن مناصب النادي
كتب : محمد القرش
شعار الأهلي
أوضح محمد صديق نجم الكرة المصرية السابق، أن تصريحاته السابقة حول ندمه على اللعب للأهلي وراء ابتعاده عن المناصب داخل القلعة الحمراء.
وقال صديق في تصريحات عبر برنامج "الكلاسيكو": "محمد عامر تعامل معي بشكل غير لائق عندما كنت مرشحا للتدريب في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي".
وأضاف: "في الأهلي حزنوا بسبب تصريحي الشهير، حيث ندمت على ترك الزمالك والانضمام للمارد الأحمر، وذلك تسبب في ابتعادي عن العمل في النادي".
وواصل: "مصطلح ابن النادي مش بيعصبني، لكن مفيش حاجة امسها كدا في الأندية الكبير، وعماد النحاس وشادي محمد ووائل جمعة وعصام الحضري مش ولاد الأهلي".
واختتم: "مصطلح ابن النادي الأهلي يطلق على أمثال حسام غالي وعماد متعب وأسامة حسن، هم فقط أبناء الأهلي".
اقرأ أيضًا:
هل تلقى فيستون ماييلي عرضا من الأهلي؟.. وكيله يجيب