أوضح محمد صديق نجم الكرة المصرية السابق، أن تصريحاته السابقة حول ندمه على اللعب للأهلي وراء ابتعاده عن المناصب داخل القلعة الحمراء.

وقال صديق في تصريحات عبر برنامج "الكلاسيكو": "محمد عامر تعامل معي بشكل غير لائق عندما كنت مرشحا للتدريب في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي".

وأضاف: "في الأهلي حزنوا بسبب تصريحي الشهير، حيث ندمت على ترك الزمالك والانضمام للمارد الأحمر، وذلك تسبب في ابتعادي عن العمل في النادي".

وواصل: "مصطلح ابن النادي مش بيعصبني، لكن مفيش حاجة امسها كدا في الأندية الكبير، وعماد النحاس وشادي محمد ووائل جمعة وعصام الحضري مش ولاد الأهلي".

واختتم: "مصطلح ابن النادي الأهلي يطلق على أمثال حسام غالي وعماد متعب وأسامة حسن، هم فقط أبناء الأهلي".

