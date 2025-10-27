مباريات الأمس
"ندمت على ترك الزمالك".. نجم الأهلي السابق يكشف سبب ابتعاده عن مناصب النادي

كتب : محمد القرش

09:54 ص 27/10/2025

أوضح محمد صديق نجم الكرة المصرية السابق، أن تصريحاته السابقة حول ندمه على اللعب للأهلي وراء ابتعاده عن المناصب داخل القلعة الحمراء.

وقال صديق في تصريحات عبر برنامج "الكلاسيكو": "محمد عامر تعامل معي بشكل غير لائق عندما كنت مرشحا للتدريب في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي".

وأضاف: "في الأهلي حزنوا بسبب تصريحي الشهير، حيث ندمت على ترك الزمالك والانضمام للمارد الأحمر، وذلك تسبب في ابتعادي عن العمل في النادي".

وواصل: "مصطلح ابن النادي مش بيعصبني، لكن مفيش حاجة امسها كدا في الأندية الكبير، وعماد النحاس وشادي محمد ووائل جمعة وعصام الحضري مش ولاد الأهلي".

واختتم: "مصطلح ابن النادي الأهلي يطلق على أمثال حسام غالي وعماد متعب وأسامة حسن، هم فقط أبناء الأهلي".

الأهلي أخبار الأهلي الأهلي اليوم محمد صديق الزمالك

