بيزيرا يوجه طلبًا مفاجئًا لمسؤول الزمالك.. والأخير يرحب

كتب : محمد القرش

12:15 ص 27/10/2025
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
    خوان بيزيرا
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
    خوان بيزيرا
    خوان بيزيرا
    خوان بيزيرا (5)

كشف تامر عبد الحميد نائب المدير الفني لقطاع ناشئين نادي الزمالك، طلبا مفاجئًا من خوان بيزيرا نجم الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر عبد الحميد محادثة بينه وبين لاعب الزمالك، حيث طلب منه بيزيرا متابعة مباريات شباب الزمالك من داخل أرض الملعب، حيث رحب دونجا بطلب البرازيلي.

وكتب تامر: "تحس إنه ابن النادي، تشرف طبعا قطاع الناشئين لمتابعة فرق الناشئين، مبسوط بالرسالة دية وروحك الحلوة، بالتوفيق يا موهبة نادينا".

وانضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما للزمالك بداية من الموسم الجاري 2025/26 قادما من ألكسندريا الأوكراني، في صفقة بلغت قيمتها 1.80 مليون يورو.

"مع ألف سلامة".. سيد عبد الحفيظ يتحدث عن ترشحه على منصب عضوية الأهلي

"نصحته بالرحيل".. وكيل فيستون ماييلي يكشف العروض المقدمة للاعب

بيزيرا الزمالك ناشئين الزمالك أخبار الزمالك خوان ألفينا تامر عبد الحميد

