بيزيرا يوجه طلبًا مفاجئًا لمسؤول الزمالك.. والأخير يرحب

ماذا تقول لائحة الكاف في تظلم الأهلي ضد طرد جراديشار؟

في حفل ختام مبهر.. تعرف على نتائج بطولة مصر الدولية للناشئين والسيدات للجولف

"مع ألف سلامة".. سيد عبد الحفيظ يتحدث عن ترشحه على منصب عضوية الأهلي

كشف تامر عبد الحميد نائب المدير الفني لقطاع ناشئين نادي الزمالك، طلبا مفاجئًا من خوان بيزيرا نجم الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر عبد الحميد محادثة بينه وبين لاعب الزمالك، حيث طلب منه بيزيرا متابعة مباريات شباب الزمالك من داخل أرض الملعب، حيث رحب دونجا بطلب البرازيلي.

وكتب تامر: "تحس إنه ابن النادي، تشرف طبعا قطاع الناشئين لمتابعة فرق الناشئين، مبسوط بالرسالة دية وروحك الحلوة، بالتوفيق يا موهبة نادينا".

وانضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما للزمالك بداية من الموسم الجاري 2025/26 قادما من ألكسندريا الأوكراني، في صفقة بلغت قيمتها 1.80 مليون يورو.

اقرأ أيضًا:

"مع ألف سلامة".. سيد عبد الحفيظ يتحدث عن ترشحه على منصب عضوية الأهلي

"نصحته بالرحيل".. وكيل فيستون ماييلي يكشف العروض المقدمة للاعب