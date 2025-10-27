هل تلقى فيستون ماييلي عرضا من الأهلي؟.. وكيله يجيب

كشف التركي "فيرات توتيك" وكيل فيستون ماييلي لاعب فريق بيراميدز، حقيقة تلقيه عرضا من النادي الأهلي للانضمام إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وقال فيرات توتيك في تصريحات عبر برنامج "الكلاسيكو": "هناك وسطاء تحدثوا مع ماييلي بشأن الانتقال للأهلي، لكنه لن يلعب لأي فريق في مصر على رحيله عن بيراميدز".

وأضاف: "هناك مفاوضات مع نادي كوجالي سبور التركي، ومسؤولي النادي تحدثوا مع ماييلي، بجانب العروض السعودية".

وزاد: "نصحت اللاعب بالرحيل نهاية الموسم والحصول على عقد أفضل ماليًا، لأنه هداف ويستطيع أن يثبت نفسه في نادي جديد مثلما فعل مع بيراميدز".

وأتم: "لدينا عرض من السعودية بقيمة 1.8 مليون دولار سنويًا، لكننا طلبنا الحصول على 2.5 مليون دولار ".

