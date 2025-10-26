كشف مصدر مطلع، اتفاق الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، لخوض على خوض مباراة ودية أمام نيجيريا، في الفترة المقبلة، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن منتخب مصر، سوف يواجه نظيره منتخب نيجيريا، وديا على استاد القاهرة، يوم 14 ديسمبر المقبل استعدادا لأمم أفريقيا.

وأضاف المصدر، أن حسام حسن المدير الفني طلب خوض ودية أمام منتخب تصنيف أول وتم الاتفاق رسميا على مواجهة نيجيريا فقط حتى الآن.

جدير بالذكر، أن منتخب نيجيريا يعد المصنف رقم 41 عالميا، والخامس أفريقيا، بعد المنتخب الوطني الذي يحتل المركز الثالث أفريقيا.

ونجح منتخب مصر مؤخرا، في التأهل إلى كأس العالم 2026، بعدما تصدر مجموعته، وحقق الفوز في الجولة الأخيرة على حساب غينيا بيساو 1\0.

