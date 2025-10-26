شوبير يكشف سبب غياب زيزو عن مباراة الأهلي و أيجل نوار

كشف حارس مرمى الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد شوبير سبب غياب نجم النادي أحمد سيد "زيزو" عن مباراتهم أمام أيجل نوار البوروندي.

نتيجة مباراة الأهلي و أيجل نوار

الأهلي فاز على نظيره أيجل نوار بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا إذ غاب زيزو عن اللقاء.

سبب غياب زيزو عن مباراة الأهلي و أيجل نوار

وقال شوبير خلال برنامجه على إذاعة "أون سبورت" اليوم الأحد:"زيزو بيجيلو نوع من أنواع الثقل في العضلة الخلفية، الدكتور بيقول ممكن يكون شد خفيف يقلب بشد تقيل وممكن يقلب بتمزق فاتقال لزيزو بلاش ينزل، زيزو بيرد أن يا جماعة أنا متعود وده مش شد ولا ثقل دي حاجة عندي موجودة من زمان وكنت بلعب عليها طول عمري سواء في المنتخب أو الزمالك".

وأتم شوبير تصريحاته بقوله:"المدرب وثق في كلام زيزو ولكنه قال أفضل إنه يقعد على الدكة ولو احتاجه خلال المباراة هينزله، ولكن المدرب كان خايف أن الإصابة تزيد".

