البداية من غدا.. قرار من جون إدوارد بشأن مدرب الزمالك الجديد

كتب : محمد خيري

01:42 م 26/10/2025
    جون إدوارد
    جون إدوارد وهشام نصر
    جون إدوارد وهشام نصر
    جون إدوارد وهشام نصر
    جون إدوارد خلال مباراة الزمالك والمصري
    جون إدوارد خلال مباراة الزمالك والمصري

قرر جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، ضم عنصر جديد ضمن الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

ووفقا لمصدر مطلع أكد أنه تم الاستقرار على انضمام أحمد عبدالرؤوف ضمن الجهاز المعاون للمدرب البلجيكي، بعد رحيل حازم إمام.

وأضاف المصدر، أن مجلس الإدارة ضغط على جون إدوارد، من أجل ضرورة الموافقة على تواجد أحمد عبد الرؤوف في الجهاز ولمساعدة يانيك فيريرا في ظل تراجع الأداء بشدة في الفترة الماضية.

واختتم المصدر، أن أحمد عبدالرؤوف سوف يتواجد في مران الزمالك بداية من غدا الإثنين، وسوف يعقد جلسة مع فيريرا قبل المران لوضع خارطة الطريق للفترة المقبلة.

وفاز فريق الزمالك على نظيره ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأهل الأبيض إلى دور المجموعات بعدما سبق وفاز الزمالك في لقاء الذهاب بسداسية دون رد.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم 30 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

