فجر الإعلامي محمد المحمودي، مفاجأة قوية حول قيمة الشرط الجزائي، في عقد جون إدوارد مع نادي الزمالك، حال رحيله عن القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

قال "المحمودي" خلال برنامجه عبر قناة "أون سبورت 2": "شهدت الساعات الماضية، جلسة نقاشًا بين حسين لبيب، وهشام نصر، مع وجون إدوارد".

وأكمل: "اقترح لبيب أن يقوم جون بتسجيل فيديو توضيحي لشرح بعض الأمور للجماهير بشفافية، إلا أن الأخير رفض الفكرة تمامًا، وللعلم هناك شرط جزائي قيمته 2 مليون دولار في عقد جون إدوارد، في حال الإطاحة به من منصبه داخل الزمالك، وهو ما يجعل تجربته مستمرة داخل النادي، وبالتالي فإن يانيك فيريرا سيواصل عمله أيضًا مع الفريق".

وأوضح: "جون إدوارد يرى أن فيريرا وقف بجانب الزمالك منذ اليوم الأول له داخل النادي، رغم أنه لم يحصل على مستحقاته كاملة حتى الآن، وهناك اتفاق داخل الجلسات المغلقة على أن فيريرا ساهم في تطور أداء أكثر من لاعب، مثل دونجا، ومحمد صبحي، وأحمد حمدي، وحسام عبد المجيد، لذلك يتم تقييمه بشكل مختلف عن تقييم الجمهور».

واختتم تصريحاته: "جون إدوارد يعتقد أن بعض المنتمين للزمالك لا يرغبون في بقاء المنصب لأنهم غير مستفيدين منه، واستشهد بحادثة نقل التدريبات إلى الكلية الحربية، والتي أغضبت البعض بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى الأخبار كما كان في السابق".