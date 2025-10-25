"بيان رسمي من النادي".. أول تعليق من جون إدوارد على هجوم جماهير الزمالك

كتب - محمد الميموني:

‏ ‏

تحدث محمد الدماطي، المرشح على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي عن برنامجه الانتخابي.



وأعرب محمد الدماطي، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، عن ثقته في مشاركة أعضاء الجمعية ‏العمومية بكثافة في الانتخابات التي تقام يوم 31 أكتوبر الجاري.‏



وقال الدماطي :"هناك ثقة كبيرة في اختيارات الكابتن محمود الخطيب ، مع حالة الاستقرار التي تمثلت في تزكية عدد من المقاعد، وهو ما ‏يعكس ثقة الأعضاء في الأسماء المرشحة، ولكن يجب أن نشهد حضور قوي من جانب الأعضاء للمشاركة في العملية ‏الانتخابية ، لأن جزء كبير من قوة النادي مستمد من جمعيته العمومية".‏



وأضاف الدماطي :"أنا أهلاوي من الدرجة الأولى، واعتدت تشجيع الأهلي من المدرجات، وتواجدي في قائمة الكابتن الخطيب للمرة الثالثة ‏فرصة لاستكمال ما بدأناه في العمل على خدمة أعضاء الجمعية العمومية وهدفنا الأساسي خلال الفترة القادمة هو التنمية والاستثمار، وهو ملف يمثل أولوية قصوى بسبب زيادة مصروفات الفرق ‏الرياضية والجوانب الخدمية، وهو ما يتطلب التحرك في اتجاهات عديدة لتوفير هذه المتطلبات، اسم النادي الأهلي كبير".

وأشار الدماطي، إلى أن منظومة الأهلي تشبه الهرم الذي تتشكل قاعدته العريضة من جماهير النادي وفي المنتصف أعضاء الجمعية العمومية وفي ‏القمة يأتي مجلس الإدارة الممثل من الأعضاء ليلبي طموحات الجميع، ومن حق أعضاء النادي .

واختتم الدماطي تصريحاته بقوله:"اهتمامنا بلا حدود بالبطولات والمنشآت والفرق الرياضية واستكمال الطفرة الانشائية".‏

اقرأ أيضًا:

نجم بتروجت: إذا انتقلت للأهلي سأقدم أفضل ما لديّ.. وتشبيهي بعلي معلول يسعدني





"أتمنى ألا يستقبل الأمر ببساطة".. رسالة غير متوقعة من سلوت لمحمد صلاح



