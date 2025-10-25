مباريات الأمس
"الأهلي كان في طريقه للإفلاس".. عمرو أديب يعلق على أزمة أرض نادي الزمالك

كتب : محمد الميموني

03:53 م 25/10/2025

الإعلامي عمرو أديب

استنكر الإعلامي عمرو أديب التأخر في إيجاد حلال لأزمة أرض الزمالك بمنطقة السادس من أكتوبر وما يترتب على ذلك من نتائج سلبية على القلعة البيضاء.

وأشار عمرو أديب خلال حلقة برنامجه "الحكاية" مساء أمس الجمعة إلى أن حل أزمة أرض نادي الزمالك بمنطقة السادس من أكتوبر تحل الأزمة المالية الحالية للقلعة البيضاء، مضيفًا:" الأهلي منذ 3 سنوات كان في طريقه للإفلاس ولم تُحل أزمته إلا بالاشتراكات والاستثمار في فروعه".

وطالب عمرو أديب المسؤولين بالكشف عن أسباب الأزمة:" هل تريدون إغراق الزمالك؟.. ولمتى سنظل جالسون هكذا؟ ، قولولنا لن نعطيكم الأرض ولكن أذكروا الأسباب ولا تتركونا هكذا دون أن نفهم ما يحدث".

وأتم أديب تصريحاته بقوله:"إحنا كيان ياجدعان وثاني الأندية شعبية في مصر وموجودين من زمان قوي".

عمرو أديب الزمالك برنامجه الحكاية

