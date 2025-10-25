مباريات الأمس
فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة سلبية من التدريبات

كتب : هند عواد

03:19 م 25/10/2025
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الأحد.

ويستأنف الزمالك تدريباته، مساء يوم الإثنين المقبل، على ستاد الكلية الحربية، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة البنك الأهلي، في الدوري المصري.

وفاز الزمالك على ديكيداها الصومالي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، مساء يوم 30 أكتوبر الحالي، في إطار منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

يانيك فيريرا الزمالك الزمالك والبنك الأهلي الزمالك وديكيداها الصومالي

