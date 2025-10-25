خوفا عليهم.. قرار من فيريرا تجاه لاعبي الزمالك

قرر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خضوع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة مباراة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية.

وذكر بيان الزمالك، أن هذا القرار يأتي ذلك خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل اللقاء المقبل، وأدى اللاعبون التدريبات التأهيلية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق.

فيما خاض لاعبو الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة ديكيداها، تدريبات بدنية قوية، وتدريبات فنية وخططية تحت قيادة فيريرا والجهاز المعاون.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، يوم 30 أكتوبر الحالي، في الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

