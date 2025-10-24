هدف يفصل سيف الجزيري عن إنجاز تاريخي مع الزمالك

أول تعليق من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على ديكيداها

قاد المهاجم التونسي بصفوف الزمالك، سيف الجزيري فريقه للفوز بهدف نظيف على نظيره ديكيداها الصومالي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفدرالية.

ووصل سيف الجزيري بعد الهدف في مرمى ديكيداها إلى الهدف رقم 46 في مسيرته مع الزمالك كوصيف الهدافين الأجانب لنادي الزمالك على مدار تاريخه بفارق هدف عن اليمني علي محسن متصدر القائمة.

الجزيري خاض مع الزمالك 167 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 46 هدفًا وصنع 19 لزملائه.

الزمالك كان قد تعاقد مع الجزيري على سبيل الإعارة من نادي المقاولون العرب بالانتقالات الشتوية لموسم 2020/21 قبل أن يشتري عقده بصورة نهائية.

