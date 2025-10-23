الخطيب: من لا يعرف مبادئ وتاريخ الأهلي لا مكان له في النادي

من هو الطفل الذي تواجد في مران الأهلي ودعمه اللاعبون؟

تحدث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن برنامجه الإنتخابي للدورة الجديدة المقبلة بعد إعلان ترشحه رسميًا لرئاسة النادي.

وقال محمود الخطيب خلال ندوته الانتخابية المقامة اليوم الخميس، في فرع النادي بمدينة نصر: هناك إجراءات لتغيير ملاعب كرة السلة وكرة الطائرة وتجديد أرضية ملاعب الكرة بأهلي مدينة نصر".

وواصل: " لدينا ١١ موضوع ضمن البرنامج الانتخابي سيتم استكماله في أقرب وقت بالعرض على مجلس الإدارة للدراسة والتنفيذ".

وأضاف محمود الخطيب: "الأهلي ملك أعضاءه وجماهيره ووجودنا لخدمة الناس والاعضاء والجماهير ونحن عائلة واحدة ومن لا يملك القدرة على خدمة الناس لا يترشح لأننا في عمل تطوعي".

واختتم: "مش متاح حد يدخل الأهلي مش عارف مبادئ النادي وتاريخه ولا يعرف ازاي يحافظ عليه، ودورنا الحفاظ على إدارة النادي بشكل منغلق على أبناءه الذي يعرفون قيمته التاريخية ويقدرون قيمة النادي وثوابته".

