مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي

النجمة

- -
21:00

أهلي جدة

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
22:00

باناثينايكوس

الدوري الأوروبي

روما

- -
22:00

فيكتوريا بلزن

جميع المباريات

إعلان

"ظروف خارجة".. الدماطي يعتذر عن التواجد في ندوة قائمة الخطيب

كتب : محمد خيري

03:41 م 23/10/2025

محمود الخطيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اعتذر محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن التواجد في الندوة الانتخابية لقائمة محمود الخطيب، رئيس النادي، استعدادا للانتخابات المقبلة.

وكتب الدماطي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعتذر جدا جدا عن عدم تواجدي اليوم في الندوة الهامة في أهلي مدينة نصر لظروف سفري ضمن الوفد المصري في القمة المصرية الأوروبية في بلجيكا".

وأكمل: "وإن شاء الله ابقى موجود غدا في ندوة أهلي الجزيرة، كل التوفيق للكابتن محمود الخطيب و زملائي".

واختتم تصريحاته: "وتاني بكرر اعتذاري لكن فعلا ظروف خارجة تماما عن إرادتي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الخطيب الأهلي النادي الأهلي انتخابات الأهلي الدماطي محمد الدماطي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب يهدد إسرائيل: ضم الضفة لن يحدث.. أعطيت كلمتي للدول العربية
صور.. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بالمتحف الكبير قبل افتتاحه
خاص.. تفاصيل مشادة صلاح وسلوت داخل غرفة الملابس: "ده قلة احترام"