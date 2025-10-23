"ظروف خارجة".. الدماطي يعتذر عن التواجد في ندوة قائمة الخطيب

اعتذر محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن التواجد في الندوة الانتخابية لقائمة محمود الخطيب، رئيس النادي، استعدادا للانتخابات المقبلة.

وكتب الدماطي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعتذر جدا جدا عن عدم تواجدي اليوم في الندوة الهامة في أهلي مدينة نصر لظروف سفري ضمن الوفد المصري في القمة المصرية الأوروبية في بلجيكا".

وأكمل: "وإن شاء الله ابقى موجود غدا في ندوة أهلي الجزيرة، كل التوفيق للكابتن محمود الخطيب و زملائي".

واختتم تصريحاته: "وتاني بكرر اعتذاري لكن فعلا ظروف خارجة تماما عن إرادتي".