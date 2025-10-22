مصراوي يكشف قائمة حكام بطولة السوبر المصري بالإمارات

فقرة بدنية وتأهيل ناصر منسي.. أبرز ما شهده مران الزمالك الجماعي اليوم

"لم ينفذوا تعليماتي".. أول تعليق من ياس تورب بعد فوز الأهلي على الاتحاد

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على الحكام، الذين سيديرون مباريات كأس السوبر المصري في الإمارات، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، استقرت على أسماء 10 حكام، لتولي إدارة مباريات السوبر المصري بالإمارات".

وجاءت قائمة حكام السوبر كالتالي:

حكام الساحة: محمد معروف ومحمود البنا

الحكام المساعدين: أحمد حسام طه، سامي هلهل، هاني خيري، شريف عبد الله، طارق مصطفى، خالد حسين.

حكام تقنية الفار: محمود عاشور وحسام عزب.

ويذكر، أن مصدر كان قد كشف في تصريحات خاصة لمصراوي، في وقت سابق، أنه سيتم تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة نهائي كأس السوبر المصري.

موعد بطولة السوبر المصري

وتقام بطولة السوبر المصري، في الإمارات خلال الفترة من 6 نوفمبر المقبل 2025 حتى يوم 9 من الشهر ذاته.

ويلاقي النادي الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي البطولة، بينما يواجه الزمالك فريق بيراميدز في الدور ذاته وذلك يوم 6 نوفمبر المقبل.

أقرأ أيضًا:

وفاة لاعب كرة قدم برازيلي بعد اصطدامه ببقرة.. ما القصة؟

بسبب إسرائيل.. منع إندونيسيا من استضافة أي فعاليات أولمبية.. ما القصة؟