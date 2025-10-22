مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

2 0
22:00

كلوب بروج

الدوري المصري

المصري

0 0
20:00

سموحة

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

0 0
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

بشري سارة لفريق الزمالك بمران اليوم.. عودة لاعبه المصاب

كتب : محمد عبد الهادي

07:44 م 22/10/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 12 صورة
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (2)
  • عرض 12 صورة
    أحمد ربيع في مران الزمالك
  • عرض 12 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 12 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 12 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 12 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 12 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 12 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (7)
  • عرض 12 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 12 صورة
    محمد شحاتة لاعب فريق الزمالك_8

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشرى سارة لجماهير القلعة البيضاء، وذلك بعودة أحد لاعبيه المصابين للمشاركة بالتدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق ديكيداها الصومالي يوم الجمعة المقبلة، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عودة محمد شحاتة للتدريبات الجماعية بالزمالك

وشهد مران الزمالك الجماعي الذي أقيم اليوم الأربعاء، انتظام محمد شحاتة لاعب وسط الفريق،و ذلك بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

وغاب شحاتة عن مباريات الزمالك الأخيرة بسبب الإصابة، ليشارك اليوم في التدريبات الجماعية ويصبح جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

وكان فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي.

إقرأ أيضًا..

عودة شحاتة وتأهيل ناصر منسي.. أبرز ما شهده مران الزمالك الجماعي اليوم

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مران الزمالك محمد شحاتة أخبار الزمالك الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

العدل الدولية: لا يحق لإسرائيل ممارسة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة