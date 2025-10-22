بشري سارة لفريق الزمالك بمران اليوم.. عودة لاعبه المصاب

"لم ينفذوا تعليماتي".. أول تعليق من ياس تورب بعد فوز الأهلي على الاتحاد

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشرى سارة لجماهير القلعة البيضاء، وذلك بعودة أحد لاعبيه المصابين للمشاركة بالتدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق ديكيداها الصومالي يوم الجمعة المقبلة، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عودة محمد شحاتة للتدريبات الجماعية بالزمالك

وشهد مران الزمالك الجماعي الذي أقيم اليوم الأربعاء، انتظام محمد شحاتة لاعب وسط الفريق،و ذلك بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

وغاب شحاتة عن مباريات الزمالك الأخيرة بسبب الإصابة، ليشارك اليوم في التدريبات الجماعية ويصبح جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

وكان فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي.

إقرأ أيضًا..

عودة شحاتة وتأهيل ناصر منسي.. أبرز ما شهده مران الزمالك الجماعي اليوم

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري