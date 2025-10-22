مباريات الأمس
إعلان

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري

كتب : محمد عبد الهادي

07:14 م 22/10/2025
تمكن النادي الأهلي من اعتلاء صدارة الدوري المصري بعد فوزه المثير على الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للدوري المصري.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 21 بعد فوزه على زعيم الثغر بثنائية، ويتبقى مباراة وحيدة في الجولة الـ11 بين سموحة وزد تقام مساء الأربعاء.

ترتيب الدوري المصري موسم 2024–2025

1- الأهلي 21 نقطة

2- سيراميكا كليوباترا – 20 نقطة

3- المصري – 18 نقطة

4- الزمالك – 18 نقطة

5- إنبي – 18 نقطة

6- بيراميدز – 17 نقطة

7-وادي دجلة – 16 نقطة

8-زد – 15 نقطة

9-فيوتشر – 15 نقطة

10-البنك الأهلي – 14 نقطة

11-سموحة – 14 نقطة

12-غزل المحلة – 14 نقطة

13- بتروجيت – 14 نقطة

14- الجونة – 12 نقطة

15- حرس الحدود – 11 نقطة

16 - طلائع الجيش – 9 نقاط

17- الاتحاد السكندري – 8 نقاط

18- كهرباء الإسماعيلية – 8 نقاط

19- الإسماعيلي – 7 نقاط

20 - المقاولون – 6 نقاط

21 - فاركو – 6 نقاط

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

