"صدارة مؤقتة".. ماذا ينتظر ياس توروب خلال مباراة الأهلي والاتحاد؟

يستعد المدير الفني الدنماركي لفريق الأهلي ياس توروب لقيادة اللاعبين في أول مباراة له ببطولة الدوري.

الأهلي كان قد أعلن التعاقد مع المدرب الدنماركي خلال شهر أكتوبر الجاري خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو بعد فترة مؤقتة قادها عماد النحاس.

موعد مباراة الأهلي و الاتحاد

و سيستضيف فريق الأهلي عند الخامسة عصر اليوم الأربعاء نظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري.

وتعد مباراة الاتحاد هي الأولى التي سيقود بها المدرب الدنماركي فريق الأهلي في بطولة الدوري.

ياس توروب صاحب الـ 55 عامًا كان قد تواجد على مقاعد الجهاز الفني في مباراة الأهلي و أيجل نوار البوروندي في ذهاب دور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوزهم بهدف نظيف.

الأهلي حال فوزه على نظيره الاتحاد سيصل إلى النقطة 21 في صدارة مؤقتة لجدول ترتيب الدوري بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا الذي سيتراجع للمركز الثاني.

ترتيب الأهلي في الدوري

الأهلي يحتل قبل مباراة الاتحاد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثالث والمصري الوصيف ونقطتين عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

