حسم الاتحاد المصري لكرة القدم، مصير الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه بعد وداع منافسات كأس العالم للشباب من بعد نهاية دور المجموعات.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم عبر بيان رسمي صادر اليوم الخميس أن اللجنة الفنية بالاتحاد قد أوصت بقبول اعتذار أسامة نبيه عن عدم الاستمرار مع الفريق مع تحوله للسن الأولمبي، متفهمة للظروف التي أحاطت بالفريق.

وناشدت اللجنة الأندية المصرية بوضع مصلحة لاعبي هذا الجيل ضمن الاعتبار من أجل مستقبل أفضل للفريق على المستوى الأولمبي والكرة المصرية.

اقرأ أيضًا:

"رفض يفضح الزمالك بمليون جنيه".. ميدو يكشف بالدليل ما فعله حازم إمام بعد الرحيل





رد عاجل على لجنة القيم.. تنس الطاولة يوضح صفة شريك مشادة عمر عصر



