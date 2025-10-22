مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

كلوب بروج

الدوري المصري

الأهلي

1 0
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

سموحة

جميع المباريات

"نتفهم الظروف".. قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن أسامة نبيه

كتب ـ مصطفى الجريتلي

04:16 م 22/10/2025
    أسامة نبيه مع لاعبي منتخب الشباب
    أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب
    أسامة نبيه
    أسامة نبيه مدرب منتخب مصر للشباب
    أسامة نبيه مدرب منتخب مصر للشباب

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم، مصير الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه بعد وداع منافسات كأس العالم للشباب من بعد نهاية دور المجموعات.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم عبر بيان رسمي صادر اليوم الخميس أن اللجنة الفنية بالاتحاد قد أوصت بقبول اعتذار أسامة نبيه عن عدم الاستمرار مع الفريق مع تحوله للسن الأولمبي، متفهمة للظروف التي أحاطت بالفريق.

وناشدت اللجنة الأندية المصرية بوضع مصلحة لاعبي هذا الجيل ضمن الاعتبار من أجل مستقبل أفضل للفريق على المستوى الأولمبي والكرة المصرية.

أسامة نبيه اتحاد الكرة منتخب مصر للشباب كأس العالم للشباب

