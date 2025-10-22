موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقناة الناقلة

خسر مكانه مع فريقه للانضمام للمنتخب.. من هو ياسر الزابيري موهبة المغرب؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء اليوم الأربعاء، في الدوري المصري الممتاز.

وتعد هذه المباراة الأولى للأهلي في الدوري المصري، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، إذ أنه لم يخض سوى مباراة أفريقية ضد إيجل نوار البوروندي، في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، وفاز في اللقاء بهدف نظيف.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، في الخامسة مساء اليوم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 14 نقطة، فيما يأتي الاتحاد السكندري السابع عشر، برصيد 8 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري

تنقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في الدوري المصري الممتاز، على شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

اقرأ أيضًا:

خسر مكانه مع فريقه للانضمام للمنتخب.. من هو ياسر الزابيري موهبة المغرب؟



هالاند يرفع قيمة أسطول سياراته إلى 10.5 مليون جنيه إسترليني (صور)

"قلة مندسة".. الزمالك يكشف حقيقة تقدم لاعب الفريق لشكوى بسبب تأخر مستحقاته



