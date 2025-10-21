تلقت جماهير النادي الأهلي صدمة كبيرة، بعد تأكد غياب مهاجم الفريق محمد شريف، عن بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل.

وأعلن أحمد شوبير، مقدم برنامج حرص الأهلي عبر قناة النادي، أن شريف سيغيب عن مباريات الفريق، في بطولة كأس السوبر، بسبب معاناته من إصابة عضلية.

وقال أحمد شوبير، خلال تقديمه برنامج حارس الأهلي، عبر قناة النادي: "محمد شريف يعاني من إصابة في العضلة الضامة".

وأضاف: "شريف سيغيب عن النادي الأهلي لمدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، هو ما يؤكد غياب اللاعب عن مباريات الفريق، في بطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات".

موعد بطولة السوبر المصري

وتقام بطولة السوبر المصري، في الإمارات خلال الفترة من 6 نوفمبر المقبل حتى يوم 9 من الشهر ذاته، بمشاركة كلا من: "الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا".

ويلاقي النادي الأهلي في نصف نهائي البطولة، نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، يوم 6 نوفمبر المقبل، على أن يلاقي الزمالك فريق بيراميدز في اليوم ذاته.

