طلب من فيريرا.. كواليس مران الزمالك اليوم

كتب : هند عواد

06:24 م 21/10/2025

يانيك فيريرا

كتبت-هند عواد:

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة ديكيداها الصومالي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشرح فيريرا العديد من الأمور الفنية والخططية خلال المحاضرة، استعدادًا للقاء العودة أمام بطل الصومال، وطالب فيريرا اللاعبين بضرورة التركيز والاستعداد بجدية للمباراة المقبلة.

وفي ختام المحاضرة منح فيريرا اللاعبين تعليمات خاصة لتنفيذها في التدريبات استعدادًا للقاء ديكيداها.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على ديكيداها بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي، في ذهاب دور الـ32.

يانيك فيريرا الزمالك ستاد الكلية الحربية كأس الكونفدرالية الأفريقية

