مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

2 0
17:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

فياريال

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

السد القطري

جميع المباريات

إعلان

لا يليق بالكرة المصرية".. اتحاد الكرة يعلق على أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز في دوري الجمهورية

كتب : مصراوي

04:45 م 21/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الأهلي وبيراميدز مواليد 2007
  • عرض 6 صورة
    الأهلي وبيراميدز مواليد 2007
  • عرض 6 صورة
    الأهلي وبيراميدز مواليد 2007
  • عرض 6 صورة
    الأهلي وبيراميدز مواليد 2007
  • عرض 6 صورة
    الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استنكر علاء نبيل المدير الفني بالاتحاد المصري لكرة القدم، ما حدث في مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية مواليد 2007.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم إلغاء مباراته أمام نظيره بيراميدز بسبب ركلة جزاء، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال نبيل في تصريحات عبر قناة أون سبورت 1 مساء أمس الإثنين إن ما حدث في مباراة الأهلي وبيراميدز لا يليق بالكرة المصرية، مضيفًا:"سندرس الواقعة وسيتم تطبيق اللائحة".

ومن جانبه تحدث إسلام شكري، رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز، سبب إلغاء مباراة فريقهم ضد الأهلي ضمن منافسات دوري الجمهورية لمواليد 2007، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وكشف مصدر بلجنة الحكام باتحاد الكرة عن سبب إلغاء مباراة الأهلي ونظيره بيراميدز ضمن منافسات دوري الجمهورية مواليد 2007، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا:
"انخفاض بنسبة الإنزيمات ويريد المخالفة".. شوبير يكشف تطورات حالة إمام عاشور

"الزمالك وبيراميدز ملهمش علاقة".. شوبير يكشف تحرك الأهلي لتجديد عقد الثنائي

مخطط الزمالك لمنع انتقال حسام عبدالمجيد للأهلي.. الغندور يفجر مفاجأة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وبيراميدز دوري الجمهورية 2007 الأهلي بيراميدز الاتحاد المصري لكرة القدم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"لا أراك".. مراكز شباب القرى تدفع الرياضيين من ذوي الإعاقة للاعتزال (تحقيق)
هبط 105 جنيهات.. لماذا عادت أسعار الذهب للانخفاض اليوم في مصر؟
السر تحت السرير.. لغز جديد يقلب "جريمة المنشار" بالإسماعيلية
ما قصة اقتراح إسرائيل الغريب "حرق جثة يحيى السنوار"؟
النجوم لن يكونوا الأبطال.. ملامح حفل افتتاح المتحف المصري الكبير -خاص