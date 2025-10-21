لأول مرة.. استدعاء ابن رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عامًا

استنكر علاء نبيل المدير الفني بالاتحاد المصري لكرة القدم، ما حدث في مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية مواليد 2007.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم إلغاء مباراته أمام نظيره بيراميدز بسبب ركلة جزاء، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال نبيل في تصريحات عبر قناة أون سبورت 1 مساء أمس الإثنين إن ما حدث في مباراة الأهلي وبيراميدز لا يليق بالكرة المصرية، مضيفًا:"سندرس الواقعة وسيتم تطبيق اللائحة".

ومن جانبه تحدث إسلام شكري، رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز، سبب إلغاء مباراة فريقهم ضد الأهلي ضمن منافسات دوري الجمهورية لمواليد 2007، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وكشف مصدر بلجنة الحكام باتحاد الكرة عن سبب إلغاء مباراة الأهلي ونظيره بيراميدز ضمن منافسات دوري الجمهورية مواليد 2007، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





