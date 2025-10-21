مباريات الأمس
"الزمالك وبيراميدز ملهمش علاقة".. شوبير يكشف تحرك الأهلي لتجديد عقد الثنائي

كتب : محمد خيري

02:03 م 21/10/2025

أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تحركات النادي الأهلي من أجل تجديد عقود ثنائي الفريق حسين الشحات وأحمد عبدالقادر، التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الأهلي بدأ يجس نبض بعض اللاعبين حول تجديد العقود، ولكن المسافات ليس قريبة، هذه الأمور هي طبيعة المفاوضات، سيد عبد الحفيظ سيكون مسؤولًا بقوة عن ملف كرة القدم وسيجلس مع وليد صلاح الدين قبل عقد أي جلسات مع اللاعبين عن التجديد"

وأوضح: "الأهلي مصمم على التجديد لحسين الشحات، ومصمم كمان على التجديد لأحمد عبد القادر، مش عشان الزمالك أو بيراميدز عايزينه، لا.. عشان هو لاعب كويس".

وأضاف: "الأهلي عايزه يبقى موجود ويكمل مع الفريق على الأقل 3 سنوات.

طب هل أحمد عبد القادر وحسين الشحات عايزين يكملوا؟ آه، لكنهم كمان عايزين يتم تقديرهم".

واختتم تصريحاته: "أنا أعتقد في النهاية إنهم ممكن يوصلوا لشكل جديد ونتائج ترضي الجميع".

أحمد شوبير الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي حسين الشحات أحمد عبد القادر

