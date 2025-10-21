أحمد حسن كوكا يحيي ذكرى وفاة والده برسالة مؤثرة (صورة)

"أعتذر ومستعد للتحقيق".. أول تعليق من محمود أشرف على أزمته مع عمر عصر

أحيا أحمد حسن كوكا المهاجم المصري المحترف ضمن صفوف الاتفاق السعودي، ذكرى وفاة والده برسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ونشر كوكا صورة له رفقة والده وكتب عليها: "زي النهارده ٢١/١٠/٢٠١٥، توفى والدي رحمه الله عليه، رحم الله روحاً رحلت عن الدُّنيا ومازالت حية في قلوبنا".

وتابع:" عندما يموت شخص عزيز عليك، يموت جزء منك أيضًا، لا يمكنك إعادة إحياء تلك الذكرى مع أي شخص آخر، قد يكبر لغزك، لكنك لن تستطيع أبدًا تعويض تلك القطعة المفقودة".

واختتم كوكا: "في مثل هذا اليوم، قبل عشر سنوات، فقدت أهم شخص في حياتي أعز وأحن وأغلى أب، رحمه الله".

