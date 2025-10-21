مباريات الأمس
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

فياريال

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

السد القطري

جميع المباريات

الكأس يعلن قائمة منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم للناشئين

كتب : محمد خيري

01:22 م 21/10/2025

الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكأس

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عامًا، على قائمة الأسماء التي تشارك في بطولة كأس العالم، بدولة قطر المقرر إقامتها في الفترة من 3 إلى 27 من شهر نوفمبر المقبل.

وأرسل وليد مهدي مدير المنتخب، القائمة النهائية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والتي تضم كل من:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

في خط الدفاع: حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام.

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري.

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب

وفي قائمة الانتظار وفقا للوائح الاتحاد الدولي عمار محمد السيد وسيف الجبالي.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جواره هايتي وفنزويلا وإنجلترا.

ويرأس بعثة المنتخب الوطني في قطر وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويضم الجهاز الفني كل من: أحمد الكاس المدير الفني، محمد إبراهيم المدرب العام، أحمد فوزي مدرب حراس المرمى، عبدالرحمن عيسى معد بدني، سالم حنيش محلل أداء، محمد الصايغ المنسق الإعلامي، الدكتور عمرو طه رئيس الجهاز الطبي للمنتخب، ومحمد الشيشتاوي علاج طبيعي، ومحمد السيد تدليك، ، وشريف جمعة مسؤول المهمات.

أحمد الكأس منتخب مصر للناشئين منتخب الناشئين كأس العالم للناشئين

