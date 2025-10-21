الزمالك يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة ديكاداها الصومالي

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الثلاثاء، على ملعب الكلية الحربية، استعدادا لمواجهة ديكاداها المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب الفوز على ديكيداها الصومالي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، في بطولة كأس الكونفدرالية.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره ديكيداها الصومالي بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة، بين الزمالك وديكاداها الصومالي، يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.