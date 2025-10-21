أول رد فعل من طارق حامد بعد أنباء عودته للزمالك (صورة)

"مكسوف من نفسى".. تعليق مثير للجدل من ماجد سامي بالتزامن مع تتويج المغرب

شهدت الساعات الماضية، أنباء قوية عن رغبة اللاعب طارق حامد في العودة لصفوف الزمالك مرة أخري، وذلك بعد انتهاء رحلته الإحترافية بالدوري السعودي.

وكان طارق حامد قد رحل عن صفوف الزمالك في نهاية موسم 2022، ليقضي فترة احتراف مع صفوف اتحاد جدة وضمك بالدوري السعودي.

وانتشرت أنباء قوية عن رغبة اللاعب في العودة لصفوف الزمالك وختام مسيرته بالقلعة البيضاء، في ظل عدم توقيعه مع أي ناد خلال الفترة الجارية.

ومع تلك الأنباء، تفاعل طارق حامد بحديث الجماهير عن عودته للزمالك، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام العديد من الصور له مع جمهور الأبيض.

كما نشر طارق حامد عددا من الصور بقميص الزمالك خلال تتويجه بالبطولات وعليها تعليق :" تاريخ كبير يحكي عليه"، مرفقا إياها بإيموشن قلب أبيض.

