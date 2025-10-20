الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

الإسماعيلي يعلن حصيلة اليوم الأول من فتح باب التبرعات

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين، تدريباته الجماعية، استعدادا لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 أكتوبر الجاري.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وعاد فريق الأهلي لمواصلة تدريباته تحت قيادة ياس توروب، بعدما حصل اللاعبين على راحة من المران الجماعي أمس، عقب الفوز على إيجل نوار البوروندي، يوم السبت الماضي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره إيجل نوار البوروندي يوم السبت الماضي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة العودة بين الأهلي وإيجل نوار

وتقام مباراة العود بين الأهلي وإيجل نوار، في دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق 25 أكتوبر الجاري.

