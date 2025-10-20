الإسماعيلي يعلن حصيلة اليوم الأول من فتح باب التبرعات

"محدش بلغني ولسه شغال".. أول تعليق من رئيس الإسماعيلي على إيقاف مجلسه وتحويله

أعلن النادي الإسماعيلي حصيلة اليوم الأول بعدما فتح باب التبرعات أمام محبيه عبر حساب بنكي؛ لمساعدة النادي للخروج من الأزمة المالية الحالية.

وذكر النادي الإسماعيلي عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين:"اليوم الأول من ملحمة دعم النادي الإسماعيلي.. شهد اليوم الأول تفاعلاً كبيرًا من جماهير ومحبي النادي، حيث تم تنفيذ 321 عملية تحويل، تراوحت قيمة التحويلات ما بين 1 جنيه وحتى 70,000 جنيه"، مشيرًا إلى أن حساباته تلقت 178.639 ألف جنيه.

وأتم النادي الإسماعيلي بيانه بـ:"وقد تم صباح اليوم إخطار الجهة الإدارية بإجمالي إيداعات اليوم الأول، مرفقًا به كشف الحساب الكامل الذي يوضح كافة الإيداعات بالأسماء والقيم".

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أصدر قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالنادي، وإحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها من خلال أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري على شؤون النادي، لمزيد من التفاصيل .. اضغط هنا

