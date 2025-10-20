الأهلي يعلن طبيعة إصابة محمد شريف

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نتائج الأشعة التي خضع لها محمد شريف، مهاجم الفريق.

وأشار طبيب الأهلي عبر تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم الإثنين إلى أن نتائج الأشعة التي خضع لها محمد شرف أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

وأوضح طبيب الأهلي أن اللاعب سيخضع خلال الفترة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي، تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية فور تحسن حالته الطبية.

وكان محمد شريف قد شعر بآلام عضلية خلال مشاركته مع الفريق أمام إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا، واضطر الجهاز الفني إلى استبداله للحفاظًا عليه ومنعًا لتفاقم الإصابة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الاتحاد والأهلي

الاتحاد السكندري من المقرر أن يحل ضيفًا على نظيره الأهلي عند الخامسة عصر يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المصري.

ترتيب الاتحاد والأهلي

الاتحاد السكندري يدخل المباراة في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، فيما يحتل فريق الأهلي المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

اقرأ أيضًا:

الأهلي يُعلن إلغاء مباراته مع بيراميدز 2007 بسبب ركلة جزاء (صور)

الأهلي يعلن رسميًا غياب ثنائي فريقه أمام الاتحاد السكندري

"ليس من سلطاته والخصم رفض".. بيراميدز يوضح سبب إلغاء مباراته أمام الأهلي مواليد 2007



