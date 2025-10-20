مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

عاجل.. إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة

كتب : محمد خيري

02:53 م 20/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نادي الإسماعيلي
  • عرض 6 صورة
    النادى الإسماعيلى
  • عرض 6 صورة
    النادي الإسماعيلي
  • عرض 6 صورة
    نادي الاسماعيلي
  • عرض 6 صورة
    نادي الإسماعيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالنادي، وإحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها من خلال أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري على شؤون النادي.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي أن قرار وزير الرياضة تضمن استبعاد المجلس الحالي المحال إلى النيابة لحين انتهاء تحقيقات النيابة أو انتهاء مدة المجلس أيهما أقرب، والبدء في تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية تسيير أعمال النادي لحين تشكيل اللجنة.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن وزير الشباب والرياضة وجّه المعنيين بالبدء فورًا في التنسيق الكامل مع محافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس لتوفير برامج رعاية ودعم من شركات القطاع الخاص، بما يضمن تدبير مصادر دخل مستقرة للنادي خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ضوء الحرص على استقرار النادي الإسماعيلي العريق واستمرار مسيرته في مناخ يسوده الانضباط والشفافية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الإسماعيلي النادي الإسماعيلي وزارة الرياضة مجلس الإسماعيلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

هدوء مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزات قياسية.. فما الأسباب؟
نقابة القطاع الخاص تطالب بمراجعة الحد الأدنى للأجور كل 6 أشهر
قرار رسمي من الحكومة بشأن مهلة التصالح على مخالفات البناء
زخم الأموال الساخنة.. مصر تجمع 91% من مستهدف الدين المحلي السنوي في 3 أشهر فقط