"محاولات إقناع جون".. الغندور يكشف تفاصيل تحرك الزمالك لحسم المدرب الجديد

كتب : محمد خيري

11:52 ص 20/10/2025

جون إدوارد

قال الإعلامي خالد الغندور، أن نادي الزمالك لم يحسم حتى الأن، موقف المدرب الجديد في الجهاز الفني، مع البلجيكي يانيك فيريرا، بدلا من حازم إمام المدرب المساعد.

وقال الغندور خلال برنامجه عبر قناة المحور: "نادي الزمالك لم يعقد أي اجتماع رسمي أو يصدر أي إخطار رسمي حتى الآن، يتعلق بملف المدرب المساعد بعد استقالة حازم إمام".

وأضاف: "علمت من مصدرنا أن مجلس الإدارة يرحب بانضمام محمود فتح الله للجهاز الفني، في الوقت الذي لا يُبدي فيه جون إدوارد المدير الرياضي أي ترحيب بوجوده في المنصب المقترح".

واختتم:" المصدر أكد أن هناك نية لعقد اجتماع رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة لمناقشة عدد من البنود الإدارية، على رأسها ملف مستحقات اللاعبين الأجانب والأزمات المالية الحالية".

وكان حازم إمام، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كشف سبب تقدمه باستقالته من منصبه في الجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق.

وكتب حازم إمام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام:“لا أحد ينتظر مني أي إساءة للنادي لأنها لا تخرج مني أبداً، لأن هذا الكيان الكبير له كل الفضل عليّ.

