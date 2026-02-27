أبل تطلق أدوات عالمية للتحقق من أعمار المستخدمين وحظر تطبيقات +18

كشفت شركة أبل عن إطلاق حزمة أدوات عالمية جديدة للتحقق من أعمار المستخدمين، في خطوة تهدف إلى الامتثال لتشريعات متزايدة في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، مع التركيز على حماية الخصوصية وضمان عدم كشف البيانات الشخصية الحساسة.

وتشمل التحديثات حظر تنزيل التطبيقات المصنفة +18 في كل من البرازيل وأستراليا وسنغافورة، إلا بعد تأكيد المستخدم أنه بالغ، بالإضافة إلى توسيع نطاق أدوات التحقق لتتوافق مع قوانين محلية في ولايتي يوتا ولويزيانا بالولايات المتحدة، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش".

وأبلغت "أبل" المطورين بتوسيع مجموعة أدوات التحقق العمري، وعلى رأسها واجهة برمجة التطبيقات المحدثة Declared Age Range API، والمتاحة حاليا للاختبار التجريبي.

وتتيح هذه الواجهة للتطبيقات معرفة الفئة العمرية للمستخدم دون الاطلاع على بياناته الشخصية الحساسة مثل تاريخ الميلاد، في محاولة للتوازن بين الامتثال القانوني وحماية الخصوصية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تشريعات متسارعة حول العالم، تفرض قيودا على التطبيقات، خصوصا شبكات التواصل الاجتماعي، لتقتصر على المستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما.